Вестник Кавказа

Йемен атаковал Израиль баллистической ракетой

Йемен атаковал Израиль баллистической ракетой
© Фото: United States Missile Defense Agency
Минувшей ночью израильские военные зафиксировали запуск баллистической ракеты из Йемена, которая взяла курс в сторону Израиля – в городах страны сработали сирены воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью в своем Telegram-канале сообщила, что Йемен произвел пуск баллистической ракеты в сторону израильской территории.

"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Сирены звучат в нескольких районах Израиля"

- ЦАХАЛ

Спустя некоторое время в сети появилось новое сообщение ЦАХАЛ о том, что системы "Железный купол" перехватили ракету, опасность атаки миновала, передает РИА Новости.

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