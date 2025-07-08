Йемен атаковал Израиль баллистической ракетой

Минувшей ночью израильские военные зафиксировали запуск баллистической ракеты из Йемена, которая взяла курс в сторону Израиля – в городах страны сработали сирены воздушной тревоги.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью в своем Telegram-канале сообщила, что Йемен произвел пуск баллистической ракеты в сторону израильской территории.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Сирены звучат в нескольких районах Израиля"
- ЦАХАЛ
Спустя некоторое время в сети появилось новое сообщение ЦАХАЛ о том, что системы "Железный купол" перехватили ракету, опасность атаки миновала, передает РИА Новости.