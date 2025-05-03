Вестник Кавказа

Израильский министр и спикер Кнессета приедут в Азербайджан

Израильский министр и спикер Кнессета приедут в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем месяце Азербайджан посетят один израильский министр и председатель Кнессета. Визиты состоятся с двухнедельным интервалом друг от друга.

В июне Азербайджан посетят глава министерства алии и интеграции Израиля Офир Софер и председатель Кнессета Амир Охана. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Визит Софера намечен на 10 июня, а Охана – на 25 июня.

Ранее на этой неделе в Тель-Авиве прошла встреча глав Минобороны Израиля и Азербайджана Исраэля Каца и Закира Гасанова.

Напомним, 7 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен был прилететь в Азербайджан, однако не смог этого сделать из-за событий внутри страны и военной ситуации на израильских границах. Позднее стало известно, что поездка не отменена, а лишь перенесена на более поздний срок.

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