Израильский министр и спикер Кнессета приедут в Азербайджан

В следующем месяце Азербайджан посетят один израильский министр и председатель Кнессета. Визиты состоятся с двухнедельным интервалом друг от друга.
В июне Азербайджан посетят глава министерства алии и интеграции Израиля Офир Софер и председатель Кнессета Амир Охана. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
Визит Софера намечен на 10 июня, а Охана – на 25 июня.
Ранее на этой неделе в Тель-Авиве прошла встреча глав Минобороны Израиля и Азербайджана Исраэля Каца и Закира Гасанова.
Напомним, 7 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен был прилететь в Азербайджан, однако не смог этого сделать из-за событий внутри страны и военной ситуации на израильских границах. Позднее стало известно, что поездка не отменена, а лишь перенесена на более поздний срок.