Израильские военные нашли новый 7-километровый тоннель в секторе Газа

Израиль сообщил об обнаружении нового тоннеля ХАМАС в секторе Газа. Он был прорыт под густонаселенным районом с множеством гражданских объектов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила новый тоннель радикальной группировки ХАМАС, расположенный в южной части сектора Газа туннель. Об этом рассказали в армейской пресс-службе.

"Это один из самых протяженных и сложных туннелей, обнаруженных в секторе Газа. В длину он превышает 7 км и пролегает на глубине до 25 м"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Как отмечается, внутри тоннеля оборудовано примерно 80 бункеров, включая команды пункты с оружием, где высшее командование ХАМАС готовило атаки на Израиль.

В пресс-службе поведали также, что тоннель был прорыт "неподалеку от Филадельфийского коридора" возле границы с Египтом. Подземный маршрут проходит "под густонаселенным районом", где находятся мечети, больницы, детские сады, школы, а также комплекс Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).