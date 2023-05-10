Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа

Серия ударов по северным и южным районам сектора Газа была нанесена израильской армией. Здесь находятся отряды палестинского сопротивления, которые наносят ракетные удары по территории Израиля.
Танки и самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа.
Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля информировала о том, что ВВС атаковали боевиков, которые направлялись к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис.