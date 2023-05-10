Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа

Опубликовано: 14:49, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серия ударов по северным и южным районам сектора Газа была нанесена израильской армией. Здесь находятся отряды палестинского сопротивления, которые наносят ракетные удары по территории Израиля.

Танки и самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по северным и южным районам сектора Газа.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля информировала о том, что ВВС атаковали боевиков, которые направлялись к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис.