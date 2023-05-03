Израиль обстреляли 70 раз

Опубликовано: 9:43, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 70 ракет было выпущено палестинскими радикалами по Израилю. В ответ израильская армия поразила цели противника. В ночь на среду стороны достигли перемирия.

ЗАГ:

Палестинские радикалы из сектора Газа за сутки выпустили более 70 ракет по территории Израиля. В ответ на обстрелы истребители и вертолеты Армии обороны Израиля двумя волнами атак поразили военные цели противника в палестинском анклаве.

В ночь на среду стороны достигли соглашения о перемирии. В этой связи властями Израиля было принято решение не отменять занятия в школах в приграничных районах на юге Израиля утром 3 мая.

Напомним, что ракетные обстрелы из Газы начались рано утром во вторник через несколько часов после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку около трех месяцев назад палестинского активиста.