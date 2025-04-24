Вестник Кавказа

Израильская армия ликвидировала командира "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия ликвидировала командира "Хезболлы" в Ливане
© Фото: ЦАХАЛ
Израильские военные продолжают точечные операции против "Хезболлы" на юге Ливана. В ЦАХАЛ отчитались об уничтожении одного из командиров организации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из командиров "Хезболлы" на юге Ливана, передает пресс-служба израильской армии. 

"Ранее в субботу ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил в районе Гамгим (к югу от города Тир - ред.) в Ливане командира "Хезболлы" по району Шакиф. Террорист участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры "Хезболлы" в этом районе"

– ЦАХАЛ 

В израильских ВС отметили, что деятельность по восстановлению инфраструктуры "Хезболлы" расходится с договоренностями между Тель-Авивом и Бейрутом. 

Отметим, что в конце апреля израильские военные уничтожили в Ливане члена движения Хуссейна Али Насра, который  занимался контрабандой вооружений, якобы сотрудничая с силовиками Ирана. Поставки осуществлялись в том числе через аэропорт Бейрута.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.