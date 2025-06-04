Вестник Кавказа

Израильская армия атаковала десятки целей в Газе

Израильская армия атаковала десятки целей в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Военные Израиля продолжают уничтожать цели ХАМАС в Газе: поражены коммуникации и пусковые установки палестинских радикалов.

Израильские войска нанесли удары по десяткам целей в секторе Газа за сутки. Военные Израиля выявили и подавили огнем пусковые установки и коммуникации ХАМАС, информирует пресс-служба ЦАХАЛ. 

"За прошедший день ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая военные сооружения, террористов, пусковые установки, туннели и другие объекты террористической инфраструктуры, используемые организацией ХАМАС, которые представляли угрозу для (израильских) войск в этом районе"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Согласно сообщениям ЦАХАЛ, в минувшие выходные израильские солдаты открыли огонь по радикалам, которые пытались помешать проведению военной операции.

Ранее начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил план продолжения военной операции, который включает расширение боевой активности на северные и южные района Газы.

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