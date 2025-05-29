В ХАМАС заявили о готовности передать власть в Газе палестинским структурам

ХАМАС готов к передаче власти в Газе, если Израиль остановит боевые действия.
В ХАМАС заявили о готовности передать власть палестинским структурам, если Израиль прекратит военную операцию в секторе Газа, сообщил СМИ представитель движения Халиль аль-Хайя.
"ХАМАС готово незамедлительно передать управление в Газе профессиональной национальной палестинской структуре, если будет достигнута договоренность о прекращении израильских боевых действий"
– Халиль аль-Хайя
По словам аль-Хайя, палестинское движение готово к обсуждению будущего Газы, однако Тель-Авив тормозит процесс нормализации, продолжая боевые действия, сообщает "Интерфакс".
Напомним, что Израиль ранее начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.