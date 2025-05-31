Израиль признался в сотрудничестве с антихамасовскими силами в Газе

Биньямин Нетаньяху признал, что Израиль сотрудничает с некоторыми силами в Газе против ХАМАС. Речь может идти о так называемых "Народных силах".

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху впервые признал, что Тель-Авив сотрудничает с некоторыми палестинскими силами в Газе, которые выступают против ХАМАС, пишет Associated Press.

Агентство со ссылкой на соцсети Нетаньяху передает, что Израиль "активизировал работу" с некоторыми кланами в секторе Газа, что стало первым публичным признанием поддержки таких групп.

При этом премьер не рассказал, о какой именно поддержке силам говорится, и какую роль кланы выполняют. Он добавил, что власти решили сотрудничать, чтобы спасти жизни солдат Израиля.

Чиновник из Тель-Авива, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в заявлении Нетаньяху речь идет о так называемых "Народных силах", которые возглавляет Асер Абу Шабаб.

Он добавил, что эта палестинская группировка действует на юге сектора Газа, в районе Рафаха. Ее члены считают своей миссией обеспечение безопасности поставок гуманитарной помощи.