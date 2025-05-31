Израильская армия ударила по командному центру палестинских радикалов

ЦАХАЛ атаковал цель возле больницы в Газе. Объектом атаки стал боевик радикальной группировки.

Израильские военные атаковали командный центр палестинских радикалов возле больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Перед ударом были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование разведывательной информации"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что огонь израильских военных был направлен против боевика группировки "Палестинский исламский джихад", который участвовал в операциях против израильских военных и гражданских лиц.

Напомним, что Израиль ранее начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.