Вестник Кавказа

Израильская армия ударила по командному центру палестинских радикалов

Израильская армия ударила по командному центру палестинских радикалов
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ атаковал цель возле больницы в Газе. Объектом атаки стал боевик радикальной группировки.

Израильские военные атаковали командный центр палестинских радикалов возле больницы "Аль-Ахли" в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. 

"Перед ударом были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и использование разведывательной информации"

– ЦАХАЛ 

Сообщается, что огонь израильских военных был направлен против боевика группировки "Палестинский исламский джихад", который участвовал в операциях против израильских военных и гражданских лиц. 

Напомним, что Израиль ранее начал операцию "Колесницы Гидеона", целью которой является полное уничтожение ХАМАС, а также освобождение заложников.

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