Израиль завершил расследование удара по католической церкви в Газе

В ЦАХАЛ завершили расследование удара по католической церкви Святого Семейства в Газе. Атака была признана непреднамеренной.
"В ходе расследования выяснилось, что во время оперативных действий войск ЦАХАЛ в районе города Газа церковь была случайно поражена из-за непреднамеренного отклонения боеприпаса. В результате удара было повреждено строение и ранены несколько мирных жителей Газы"
– пресс-служба ЦАХАЛ
В ЦАХАЛ сообщили, что армейское командование дало новые инструкции относительно действий вблизи гражданских построек и культовых сооружений.
Отметим, что инцидент с ударом по церкви произошел в Газе 17 июля. Происшествие вызвало общественный резонанс, Папа Римский Лев XIV выразил "глубокую скорбь" по факту удара, а также призвал к прекращению огня в анклаве.