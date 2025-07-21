Вестник Кавказа

Израиль завершил расследование удара по католической церкви в Газе

Израиль завершил расследование удара по католической церкви в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Удар ЦАХАЛ по католической церкви в Газе признан случайным. В армии Израиля усовершенствуют подход к корректировке огня вблизи гражданских объектов.

В ЦАХАЛ завершили расследование удара по католической церкви Святого Семейства в Газе. Атака была признана непреднамеренной. 

"В ходе расследования выяснилось, что во время оперативных действий войск ЦАХАЛ в районе города Газа церковь была случайно поражена из-за непреднамеренного отклонения боеприпаса. В результате удара было повреждено строение и ранены несколько  мирных жителей Газы"

– пресс-служба ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ сообщили, что армейское командование дало новые инструкции относительно действий вблизи гражданских построек и культовых сооружений. 

Отметим, что инцидент с ударом по церкви произошел в Газе 17 июля. Происшествие вызвало общественный резонанс, Папа Римский Лев XIV выразил "глубокую скорбь" по факту удара, а также призвал к прекращению огня в анклаве.

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