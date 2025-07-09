Израиль уничтожил километровый тоннель на юге сектора Газа

ВС Израиля ликвидировали длинный тоннель в секторе Газа, протяженность которого составляла почти 1 км. Он находился в южной части анклава.
Израиль объявил о ликвидации тоннеля длиной примерно 1 км в южной части сектора Газа. Соответствующую информация распространила 11 июля армейская пресс-служба.
Там отметили, что данный тоннель располагается в районе города Хан-Юнис. Его уничтожили 188-й бронетанковая бригада и ВВС еврейского государства.
"Войска, действуя совместно с ВВС Израиля, ликвидировали вооруженный террористический отряд, который приблизился к ним и представлял угрозу. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили тоннель в Хан-Юнисе протяженностью около 1 км"
– армейская пресс-служба
В ведомстве отметили, что боевые действия против террористических группировок будет продолжена в целях защиты мирного населения Израиля.