Вестник Кавказа

Израиль уничтожил километровый тоннель на юге сектора Газа

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
ВС Израиля ликвидировали длинный тоннель в секторе Газа, протяженность которого составляла почти 1 км. Он находился в южной части анклава.

Израиль объявил о ликвидации тоннеля длиной примерно 1 км в южной части сектора Газа. Соответствующую информация распространила 11 июля армейская пресс-служба.

Там отметили, что данный тоннель располагается в районе города Хан-Юнис. Его уничтожили 188-й бронетанковая бригада и ВВС еврейского государства.

"Войска, действуя совместно с ВВС Израиля, ликвидировали вооруженный террористический отряд, который приблизился к ним и представлял угрозу. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили тоннель в Хан-Юнисе протяженностью около 1 км"

– армейская пресс-служба

В ведомстве отметили, что боевые действия против террористических группировок будет продолжена в целях защиты мирного населения Израиля.

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