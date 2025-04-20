Израиль ликвидировал полевого командира "Хезболла" в Ливане

Израильские военные сообщают о ликвидации одного из полевых командиров движения "Хезболла". По сведениям ЦАХАЛ, он участвовал в попытках радикалов разместить артиллерийские орудия на юге Ливана.

Полевой командир подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболла" Хусейн Али Мужир ликвидирован, информирует армия Израиля.

Мужир управлял огневой мощью движения на юге Ливана. Недавно он принимал участие "в попытках "Хезболла" разместить артиллерийские мощности на юге Ливана", говорится в сообщении ЦАХАЛ. Подобные действия "представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, подчеркнули в армии Израиля.