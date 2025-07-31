Израиль ударил по "Хезболле" на юге Ливана

Минувшей ночью армия самообороны Израиля нанесла удары по объектам инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана, которые были направлены на склады оружия шиитской группировки и ее ракетную установку.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью ударила по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, заявила она в своем Telegram-канале.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана. Среди пораженных целей: склады оружия "Хезболлах", ракетная установка и объекты инфраструктуры, в которых хранились инженерные инструменты, позволявшие восстанавливать инфраструктуру в этом районе"

- ЦАХАЛ

В руководстве армии самообороны Израиля отметили: "Хезболла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру по всему Ливану, при этом используя в качестве живого щита ливанское население. Это – грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ продолжит свои действия для защиты Израиля, заверили в военном ведомстве.