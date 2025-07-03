Израиль скрыл попадание иранских ракет по пяти военным объектам

Крупная авиабаза и ряд других военных объектов в Израиле пострадали от ударов Ирана, однако этот факт скрывается израильскими властями, пишут СМИ.

В Израиле скрыли, что в результате ударов Ирана ракеты попали по пяти военным объектам, передает британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, которое ссылается на анализ спутниковых данных, проведенный Университетом штата Орегон США, иранские ракеты попали по крупной авиабазе, центру сбора разведданных, логистической базе. Иран поразил цели на севере, юге и в центре еврейского государства.

По оценкам The Daily Telegraph, порядка 84% иранских ракет было перехвачено ПВО. Всего около 40 инфраструктурных объектов пострадали в Израиле в ходе 12-дневного конфликта.

В ЦАХАЛ отказались от комментариев по поводу попадания ракет по военным объектам. Согласно сообщению армии Израиля, "все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции".