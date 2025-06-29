Израиль и США обсудили сдерживание угроз со стороны Ирана

Глава CENTCOM прибыл с визитом в Израиль. В ходе поездки он пообщался с высшим командованием армии еврейского государства и обсудил с ними ряд вопросов, представляющих, взаимный интерес.

Представители Израиля и Соединенных Штатов обсудили усилия по сдерживанию угроз со стороны Ирана. Об этом информирует 3 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В пресс-службе ЦАХАЛ также отметили, что данный вопрос стал одним из центральных на встрече главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Курилла с высшим командованием израильской армии. Участники панельной дискуссии также поговорили о региональной безопасности.

Помимо этого, Курилла в ходе визита побывал на авиабазе ВВС еврейского государства. Вместе с ним командующий ВВС и другие старшие офицеры.