Израиль ликвидировал военную элиту Ирана – ЦАХАЛ

В Израиле заявили, что уничтожили военную элиту Ирана. Ранее в Тель-Авиве сказали, что свержение власти в ИРИ не было целью Израиля.

Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил о ликвидации Тель-Авивом элиты иранского военного командования и силовых структур.

Представитель армии подчеркнул, что ЦАХАЛ "действительно добился этого и уничтожил их". Кроме того, он говорил, что Тель-Авив не собирался свергать власть в Исламской Республике.

Ранее издание New York Times со ссылкой на источники писало, что командующий силами "Кудс" КСИР Ирана Исмаил Каани мог погибнуть во время израильских ударов по объектам в ИРИ.

Позднее военный принял участие в массовых мероприятиях в Тегеране.