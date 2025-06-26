Вестник Кавказа

Израиль не готовил свержения власти в Иране – ЦАХАЛ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле заявили об отсутствии планов по свержению власти в Иране. Там отметили, что цели, которые определила армия, были совершенно ясными.

Израиль не собирался свергать руководство Ирана, сообщил арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри.

Он отметил, что военные цели в виде "свержение режима или что-то другое", которые распространяются сегодня, не упоминались в каких-либо заявлениях Тель-Авива.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что цели, которые определила Армия обороны Израиля заключались в устранении угрозы от иранской ядерной программы.

Эдри добавил, что данные цели были совершенно ясными.

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