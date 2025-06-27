Еще одну пользу операции против Ирана озвучили в Израиле

Премьер Израиля сообщил, что после операции против Ирана появилась возможность спасти заложников из плена в секторе Газа. При этом он подчеркнул, что для начала предстоит разгромить ХАМАС.

В результате операции в Иране у Израиля появились большие возможности для освобождения заложников, которые в настоящее время находятся в плену в секторе Газа. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе вчерашней встречи с руководством Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК).

"Мы устранили непосредственную угрозу нашему существованию, две смертельно опасные угрозы для нашего выживания... Хочу сообщить вам, что открылись, как вы наверняка знаете, обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников"

– израильский премьер

Он также подчеркнул, что для освобождения заложников предстоит решить вопрос сектора Газа и окончательно разгромить палестинское движение ХАМАС.

"Я считаю, что мы добьемся обеих целей. А помимо этого открываются широкие региональные возможности, и в некоторых из них, а точнее почти во всех, вы тоже принимаете участие"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, обострение ирано-израильского конфликта произошло после атаки, совершенной в ночь с 12 на 13 июня ВВС еврейского государства на ядерные и военные объекты Исламской Республики. В Израиле отметили, что пошли на этот шаг, поскольку ИРИ вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности.