Израиль против создания суверенной Палестины

На Ближнем Востоке сейчас возможен очень широкий мир, однако это не означает создания полноценного суверенного палестинского государства и передачу ему ключевых полномочий, заявил премьер-министр Израиля.

Израиль выступает за мир на Ближнем Востоке, но не согласится на формирование полноценного суверенного палестинского государства, заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Считаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного - на то, чтобы нам угрожать. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках"

- Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер подчеркнул, что на такое двухгосударственное решение ближневосточного вопроса не согласится никто в Израиле, так как это будет означать для страны самоубийство, передает ТАСС.

К тому же израильский лидер уверен, что такое государство будет неполноценным. В тоже время Нетаньяху полагает, что на Ближнем Востоке сейчас возможен "очень, очень широкий мир", охватывающий "всех соседей" Израиля.