Израиль получил останки еще одного заложника

Палестинские радикалы вернули военным Израиля останки еще одного заложника, которые будет транспортированы в еврейское государство для процедуры опознания.

ХАМАС возвратил Израилю останки еще одного заложника. Гроб с останками погибшего израильтянина был передан военным ЦАХАЛ, информирует офис израильского премьера Нетаньяху.

Сообщается, что процедура была проведена при участии Международного комитета Красного Креста. Останки заложника скоро доставят на территорию еврейского государства для опознания.

Вчера палестинские радикалы вернули останки одного израильского узника, всего ХАМАС передал тела 27 из 28 заложников.