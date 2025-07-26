Вестник Кавказа

Аннексия сектора Газа – что задумал Израиль?

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Haaretz: Израиль не планирует аннексировать Газу, заявления в СМИ являются попыткой воздействия на ХАМАС.

Как информирует газета Haaretz, Тель-Авив не рассматривает аннексию территории сектора Газа, актуализация этой темы в публичном дискурсе является попыткой воздействия на радикалов. 

"Пробный шар" про аннексию Газы, запущенный во вторник, следует рассматривать как попытку оказать давление на ХАМАС, чтобы движение вернулось к прекращенным в настоящее время переговорам"

– Haaretz

Согласно информации СМИ, заявлениями об аннексии израильские власти пытаются побудить ХАМАС согласиться на условия Тель-Авива. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности аннексии палестинского анклава, если ХАМАС откажется от принятия условий еврейского государства.

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