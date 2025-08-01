Израиль назначил нового посла в РФ

Одеда Йосефа определили новым израильским послом в России. Его назначение должно утвердить правительство.
Израиль принял решение назначить заместителя гендиректора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа послом Израиля в России, рассказала пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации"
- МИД России
Назначение будет вскоре представлено на утверждение правительства.
Напомним, что Одеда Йосеф сменил на посту посла Израиля в РФ Симону Гальперин, занимавшей должность с 2024 года.