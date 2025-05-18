Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана - CNN

ЦАХАЛ перемещает вооружение и ведет подготовку удара по ядерной инфраструктуре в Иране, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правящих кругах США.
"США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам"
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Отмечается, что в последние месяцы вероятность удара Израиля по ядерным объектам Ирана возросла, и она растет в свете перспективы заключения ядерной сделки США и Ирана.
Данных о том, приняли ли в Израиле решение об ударе или же только демонстрируют намерение, чтобы принудить Тегеран пойти на уступки в вопросах ядерной программы и соглашения с США.
Израиль, в случае если оценит ядерную сделку как "плохую", готов вести самостоятельные военные действия против Ирана, заявил израильский собеседник CNN.