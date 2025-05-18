Израиль готовится ударить по ядерным объектам Ирана - CNN

У США имеются данные, что Израиль ведет подготовку для проведения атаки на ядерные объекты Ирана. Не исключено, что маневры израильских военных призвали заставить Иран пойти на уступки по ядерной сделке, сообщает CNN.

ЦАХАЛ перемещает вооружение и ведет подготовку удара по ядерной инфраструктуре в Иране, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правящих кругах США.

"США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам"

– сообщение

Отмечается, что в последние месяцы вероятность удара Израиля по ядерным объектам Ирана возросла, и она растет в свете перспективы заключения ядерной сделки США и Ирана.

Данных о том, приняли ли в Израиле решение об ударе или же только демонстрируют намерение, чтобы принудить Тегеран пойти на уступки в вопросах ядерной программы и соглашения с США.

Израиль, в случае если оценит ядерную сделку как "плохую", готов вести самостоятельные военные действия против Ирана, заявил израильский собеседник CNN.