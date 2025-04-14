Иран готов показать МАГАТЭ мирный характер ядерной программы

Чтобы переговоры с Вашингтоном прошли успешно, Тегеран готов показать МАГАТЭ, что его ядерная программа существует исключительно для мирных целей. Об этом заявили в МИД Ирана.

Иран готов продемонстрировать Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) мирный характер ядерной программы, чтобы сход переговоров с США был успешным, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Если наши оппоненты действительно не хотят допустить получения Тегераном ядерного оружия, учитывая, что наша ядерная программа была и остается мирной, мы готовы обсудить с МАГАТЭ различные меры, чтобы продемонстрировать: наша ядерная программа ни при каких условиях не будет носить военный характер"

- Эсмаил Багаи

Но, если цель другой стороны – полностью остановить ядерную программу Ирана и прекратить обогащение урана, то меняется сама суть вопроса, подчеркнул Багаи. Он передал, что Иран не собирается обсуждать вопрос обогащения урана и хочет ни у кого спрашивать на это разрешение.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также прокомментировал санкции США в отношении Тегерана и назвал их "преступлением против человечности и вопиющим нарушением прав человека и прав всего иранского народа". По его словам, введение новых санкций говорит о враждебном настрое руководства США, а их разговоры о дипломатии не заслуживают доверия.

Напомним, что Иран и США провели уже четыре раунда переговоров при посредничестве Омана. Делегацию от Тегерана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник президента Стив Уиткофф.