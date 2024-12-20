Из Минска в Сочи начал ходить автобус

Жители соседней Беларуси, которые хотят отдохнуть на черноморском побережье Сочи или Абхазии, теперь смогут добраться до курортов на автобусе из Минска – это будет и дешевле, и на 10 часов быстрее, чем на поезде.

В столице Беларуси стартовал новый автобусный маршрут – он возит туристов в российский курортный Сочи и доезжает до границы с Абхазией, а значит – черноморское побережье для жителей страны станет доступнее, правда, ходит он всего раз в четыре дня, сообщил сервис "Атлас".

Поезда на море станет не просто возможностью быстро добраться до цели, но и станет настоящей экскурсией на колесах по России – ведь на пути следования автобус будет останавливаться в Брянске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Джубге, Лермонтово, Новомихайловском, Ольгинке, Туапсе и Лазаревском.

Помимо цены (для взрослых пассажиров проезд стоит 362 белорусских рубля (9 628 российских рублей), а для детей до 12 лет – 254 белорусских рубля (6 740 российских рублей), путь до города-курорта займет всего 34 часа, что на 14 часов меньше, чем на поезде.

Также на нем можно доехать и до Абхазии - автобус заезжает в Адлер и к погранпереходу "Псоу" на российско-абхазской границе, откуда в Сухум ходят маршрутки.

Поезда будет комфортной – автобус с мягкими удобными креслами оборудован кондиционерами, USB-розетками и Wi-Fi.

Для сравнения – поезд "Минск – Адлер" в пути 48 часов, а цены на плацкартные места в нем начинаются от 10187 российских рублей. Самолет из Минска в Сочи в два раза дороже.