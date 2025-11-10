Исторические дома переведут в городскую собственность в Тбилиси

Власти Тбилиси намерены выкупить у собственников квартиры в исторических зданиях, владельцам такой недвижимости предложат сделать это по рыночным ценам.

В Тбилиси будет реализована программа перевода исторических зданий в муниципальную собственность, подробности готовящегося нововведения озвучил мэр города Каха Каладзе.

По словам градоначальника, речь пойдет о домах со статусом объекта культурного и исторического наследия. Для передачи недвижимости в собственность города понадобится согласие всех ее владельцев.

"Муниципалитет готов предложить людям, живущим в исторических районах, в памятниках исторического наследия выкупить площади, находящиеся в их собственности"

– Каха Каладзе

Глава города уточнил, что суммы, за которые жители таких домов смогут продать квартиры муниципалитету, будут рассчитываться исходя из рыночных реалий.

Напомним, что в исторической части Тбилиси большинству домов больше ста лет. У многих есть статус памятника, в результате чего владельцам квартир требуется согласовывать такие вопросы, как обычный ремонт квартир и укрепление здания.