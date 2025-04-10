Вестник Кавказа

Искажение правды о Великой Отечественной войне недопустимо – Токаев

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев на военном параде в Астане призвал на искажать правду о Победе в ВОВ. Он добавил, что для Казахстана главной задачей является защита своих интересов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на военном параде, который прошел в Астане по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

В своей речи он назвал недопустимым искажение исторической правды о войне, а также значении Великой Победы. Глава государства подчеркнул, что без истины нельзя познать цену мира.

Токаев также отметил, что сегодня в период проникновения бациллы агрессии и ненависти в глобальную политику необходимо донести до всех граждан страны всю правду о той войне.

Президент подчеркнул, что для Казахстана в эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей является защита национальных интересов. Он добавил, что на это направлена внешняя политика.

Лидер страны сообщил, что Казахстан с особым вниманием подошел к 80-летию Победы, по стране проводятся мероприятия, а около 500 улиц будут названы именами воинов-казахстанцев.

Токаев заключил, что в республике состоится шествие "Поклонимся героям", которое будет посвящено казахстанским фронтовикам, а потомки пронесут их портреты по улицам.

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