Вестник Кавказа

Иранский паломник задержан в Саудовской Аравии

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Паломника из Ирана задержали в западной части Саудовской Аравии. Детали произошедшего пока неизвестны.

Сотрудники полиции в Саудовской Аравии задержали паломника из Ирана. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на Организацию по хаджу и паломничеству ИРИ.

Задержание произошло в городе Медина. Подробности случившегося пока неизвестны.

Комментируя произошедшее, представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир заявил, что действия правоохранительных органов королевства были неоправданными и незаконными.

В этой связи он обратился к соответствующим органам, в том числе к МВД, с призывом заняться этим вопросом.

Он призвал соответствующие органы, включая Министерство иностранных дел, заняться этим вопросом.

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