Вестник Кавказа

Франция и Саудовская Аравия планируют разоружить ХАМАС – СМИ

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сразу два влиятельных игрока в мировой политике пытаются склонить ХАМАС к разоружению и трансформации в политическую силу.

Представители Парижа и Эр-Рияда прорабатывают сценарий разоружения ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

"По словам лиц, знакомых с обсуждениями, Франция и Саудовская Аравия ведут работу над проектом о разоружении поддерживаемой Ираном группировки ХАМАС, прокладывают путь к ее демобилизации"

– Bloomberg

Сообщается, что переговорщики от Саудовской Аравии контактируют с ХАМАС, чтобы убедить палестинское движение отказаться от вооруженной борьбы в пользу политики. Трансформация в политическую структуру должна дать деятелям ХАМАС возможность влиться в состав палестинской администрации. 

Как отмечают источники Bloomberg, перспектива сохранения влияния на ситуацию в регионе должна ускорить демобилизацию ХАМАС.

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