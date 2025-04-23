Франция и Саудовская Аравия планируют разоружить ХАМАС – СМИ

Сразу два влиятельных игрока в мировой политике пытаются склонить ХАМАС к разоружению и трансформации в политическую силу.

Представители Парижа и Эр-Рияда прорабатывают сценарий разоружения ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с обсуждениями, Франция и Саудовская Аравия ведут работу над проектом о разоружении поддерживаемой Ираном группировки ХАМАС, прокладывают путь к ее демобилизации"

– Bloomberg

Сообщается, что переговорщики от Саудовской Аравии контактируют с ХАМАС, чтобы убедить палестинское движение отказаться от вооруженной борьбы в пользу политики. Трансформация в политическую структуру должна дать деятелям ХАМАС возможность влиться в состав палестинской администрации.

Как отмечают источники Bloomberg, перспектива сохранения влияния на ситуацию в регионе должна ускорить демобилизацию ХАМАС.