Иранские робототехники отчитались о 12-летней работе

За 12 лет исследований специалисты иранской лаборатории социальной и когнитивной робототехники разработали и создали 10 социальных роботов, которые существенно улучшили жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.

Иранские ученые-робототехники могут смело гордиться своими разработками, которые были созданы за 12 лет исследовательской работы в лаборатории социальной и когнитивной робототехники Технологического университета имени Шарифа, рассказал ее руководитель Алиреза Тахери.

Итог работы иранских ученых - 10 социальных роботов, включая модели "Араш-1 и 2", "Раса-1 и 2", "Табан-1 и 2", "Майя", "Армин", "Апо" и "Рома", задача которых – улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поведел ученый, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Сейчас мы разрабатываем три новые модели: "Пишьяр" представляет собой умную трость для незрячих людей. Два других робота, имеющих вид пингвина и белки, предназначены для детей с дислексией, а также для пожилых людей"

- Алиреза Тахери