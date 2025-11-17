Иранские робототехники отчитались о 12-летней работе

Иранские ученые-робототехники могут смело гордиться своими разработками, которые были созданы за 12 лет исследовательской работы в лаборатории социальной и когнитивной робототехники Технологического университета имени Шарифа, рассказал ее руководитель Алиреза Тахери.
Итог работы иранских ученых - 10 социальных роботов, включая модели "Араш-1 и 2", "Раса-1 и 2", "Табан-1 и 2", "Майя", "Армин", "Апо" и "Рома", задача которых – улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поведел ученый, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Сейчас мы разрабатываем три новые модели: "Пишьяр" представляет собой умную трость для незрячих людей. Два других робота, имеющих вид пингвина и белки, предназначены для детей с дислексией, а также для пожилых людей"
- Алиреза Тахери