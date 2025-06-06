Вестник Кавказа

Иран заявил об отсутствии решения по шестому раунду переговоров с США

Иран заявил об отсутствии решения по шестому раунду переговоров с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран еще не принял решение о дате и месте проведения очередной встречи с Вашингтоном. Он объявит это в подходящее время.

Иран объявит о дате и месте проведения шестого раунда переговоров с США по ядерной сделке в подходящее время, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"На данный момент у меня нет информации для журналистов о шестом раунде переговоров. Если решение будет принято, оно будет объявлено позже"

- Эсмаил Багаи

Он подчеркнул, что "любой план, в котором не учтены интересы и права иранского народа – как в сфере мирной ядерной энергетики, включая обогащение урана, так и в части отмены незаконных санкций, - неприемлем".

Иран передаст Оману инициативу для США сразу после ее окончательной доработки. По словам Багаи, в интересах Вашингтона – рассмотреть предложение Тегерана.

Напомним, что Иран и США провели пятый раунд переговоров в Риме 23 мая.

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