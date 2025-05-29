Иран предупредил МАГАТЭ о последствиях в случае антииранской резолюции

В случаев, если МАГАТЭ примет резолюцию, критикующую Иран, отношения Тегерана и Агентства могут быть пересмотрены, предупреждает Иран.

Отношения Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) могут быть пересмотрены, если будет принята антииранская резолюция, сообщил представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камалванди, передает агентство Tasnim.

"В прошлый раз мы предупреждали, но нас не послушали и мы увеличили объемы производства урана, обогащенного до 60%, в семь раз. Сейчас у нас также есть перечень ответных шагов и мы уже уведомили их об этом"

– Камалванди

Он пояснил, что в том случае, если Совет управляющих МАГАТЭ примет негативную резолюцию по иранской ядерной программе, Агентству не стоит рассчитывать, что Тегеран продолжит конструктивное сотрудничество.

По недавним оценкам МАГАТЭ, Иран в последние месяцы нарастил производство высокообогащенного урана.