Иран введет пошлину за проход через Ормузский пролив даже для дружественных стран – СМИ

По сообщениям СМИ, власти Ирана обяжут суда всех государств без исключений оплачивать сбор за транзит через Ормузский пролив.

​Даже суда дружественных Ирану стран будут должны оплачивать пошлину за пользование Ормузским проливом, передает агентство Nour News со ссылкой на осведомленный источник.

"Суда дружественных государств также должны вносить оплату за обеспечение безопасности Ормузского пролива. Доступ для безопасного прохода будет предоставляться только при условии оплаты соответствующих пошлин, и ни одна страна не получит исключительных прав"

– Nour News

​Ранее заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади рассказал агентству Sputnik о подготовке нового регламента. По его словам, обновленный режим для Ормузского пролива установит четкие правила прохода как для военных, так и для коммерческих судов.

​В настоящее время Иран планирует выработать совместный с Оманом протокол на этот счет. Документ будет касаться ответственности прибрежных государств Омана и Ирана за обеспечение безопасного транзита.

Кроме того, новый режим предполагает выработку строгих норм ответственности и обязанностей для стран, под флагами которых следуют корабли, а также для самих судовладельцев.

