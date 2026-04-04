Иран пропустил корабли турецких компаний через Ормузский пролив

Три принадлежащих компаниям из Турции судна безопасно прошли Ормузский пролив. Об этом рассказал глава Минтранса республики Абдулькадир Уралоглу.

"С начала конфликта три наших судна, ожидавшие в Персидском заливе, смогли безопасно пройти Ормузский пролив и выйти из региона"

– турецкий министр

Он отметил, что руководство республики круглосуточно отслеживает ситуацию с судами и экипажами в регионе, координируя действия с МИД и другими министерствами.

Уралоглу также акцентировал внимание на том, что в районе пролива по-прежнему находятся другие суда турецких владельцев, для которых продолжается работа по обеспечению безопасного выхода. По его словам, с экипажами судов, которые ожидают возможности покинуть акваторию, поддерживается постоянная связь.

Как работает Ормузский пролив?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие изменения за пять недель иранской войны произошли в подходах Тегерана к блокаде Ормузского пролива как способу давления на его противников.

"По сути дела, с начала войны, 28 февраля, Ормузский пролив так и не был закрыт полностью. Возможно, за все это время набралось 2-3 дня, когда ни один корабль не прошел через пролив, а так какой-то трафик через Ормуз сохранялся постоянно, порядка 5-10 кораблей в день. Конечно, это не сравнимо со 130 кораблями в сутки в довоенное время, но тем не менее", – прежде всего сказал он.

"Иран сейчас формирует новый норматив прохода через этот стратегически важный морской путь. Чем больше стран примут иранские условия, пока де-факто, тем больше кораблей, которые направляются в эти страны или идут из этих стран, смогут пересечь Ормузский пролив. Судя по турецким кораблям, вышедшим из Персидского залива, расширяется список государств, которые смогли договориться с Ираном по правилам судоходства в Ормузе", – продолжил Турал Керимов.

"На первый план вышел вопрос, кто владелец и кто покупатель того товара, который вывозят корабли из Персидского залива. Тут довольно много деталей, которые так или иначе не должны противоречить условиям Ирана, которые он выдвигает для желающих пересечь Ормузский пролив. Таким образом, мы можем говорить о том, что Ормузский пролив открыт, но открыт на условиях Тегерана – то есть для тех стран, компаний и организаций, которые не представляют угрозу иранской национальной безопасности и не имеют отношения к агрессии против Ирана", – отметил востоковед.

Обход Ормузского пролива

Эксперт обратил внимание, что страны Персидского залива нашли выход для экспорта своей нефти через Оман и Красное море. "Поставки нефти из нефтедобывающих государств Персидского залива не перекрыты полностью – порядка трети от прежнего объема уходит на мировые рынки. Саудовская Аравия смогла наладить транзит с месторождений на свое западное побережье и экспортирует нефть по Красному морю, порядка 5 млн баррелей в сутки (вдвое меньше, чем до войны). 1-1,5 млн баррелей в сутки ОАЭ прокачивают через Оман и свой эмират Фуджейра, выходящие в Аравийское море. Сам Иран 1-1,5 млн баррелей в сутки экспортирует через Оманский залив. Через Ормуз тоже проходит какое-то количество танкеров", – сообщил он.

"Это показатель, что Иран все еще не перешел черту тотального конфликта. Иран обладает возможностями остановить экспорт нефти и через Красное море, и через Оман и Фуджейру, но не делает этого", – подчеркнул Турал Керимов.

Ормузская проблема США

Факт почти полной блокады Ормузского пролива превратился к началу апреля в проблему номер один для США, поскольку нарастающий дефицит нефти сказывается на американских ценах на топливо. "США и Израилю за пять недель войны не удалось достичь публично декларированных целей – ни смены государственного строя в Иране, ни ликвидации ядерной программы, ни конфискации запасов обогащенного урана, ни демонтажа ракетной программы. Президент Дональд Трамп сейчас понимает, что если Ормузский пролив не вернется к прежнему свободному режиму, то о победе над Ираном он заявить не сможет", – сказал советник МИА "Россия сегодня".

"Именно поэтому Вашингтон теперь говорит о возможности уничтожения гражданской инфраструктуры Ирана, жизненно важных сфер и отраслей экономики, электростанций, месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. Мы видим, как наносятся удары по фармацевтическим предприятиям, по университетам, по дорогам и мостам, по гражданским портам. Связано это с тем, что Израиль и США уже не надеются ни на какую смену режима или революцию. Теперь их задача – максимально ослабить Иран", – указал Турал Керимов.

Что будет с Ормузским проливом?

Востоковед выразил уверенность в том, что все государства, которые не поддерживают атаки США и Израиля, смогут договориться с Ираном о пользовании Ормузским проливом. "В списке Ирана изначально были пять дружественных государств, которым разрешено свободно проходить через Ормузский пролив: Россия, Китай, Индия, Пакистан и Ирак. Ирак – страна Персидского залива, которая продолжает экспортировать нефть морским путем через Ормуз. Далее в этот список были включены Малайзия и Таиланд, и рассматривается ряд других государств, включая такую страну НАТО, как Франция. Прецедент прохода французских судов – танкера и контейнеровоза – уже есть", – поведал он.

"Это именно те государства, которые совершенно точно не имеют отношения к войне США и Израиля. Такие соседи Ирана по заливу, как ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, оцениваются Тегераном как враждебные, поскольку они поддерживают американо-израильские атаки. Поэтому их суда не проходят через Ормузский пролив. Сегодня мы стали свидетелями того, как катарские суда, которые направлялись в Китай, не смогли пройти через Ормузский пролив, хотя газовозы из Катара уже выходили из Персидского залива в направлении Пакистана и Бангладеш. Так есть в этой ситуации и элемент неоднозначности, она может меняться ежедневно", – заключил Турал Керимов.