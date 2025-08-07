Иран в июне был в четырех неделях от создания ядерного оружия – Трамп

По мнению президента Трампа, если бы не удары по иранским ядерным объектам, Тегеран мог бы за четыре недели получить ядерную бомбу.

Если бы не бомбардировки Ирана в июне со стороны Израиля и США, то Тегеран мог бы за четыре недели создать ядерное оружие, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину,

"Кстати, думаю, они бы обзавелись ядерными вооружениями за период в четыре недели"

– Дональд Трамп

Также американский лидер выразил уверенность, что Иран бы применил ядерное оружие.

По мнению Трампа, и он сам, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – "герои войны", так как провели бомбардировку ядерных объектов Ирана и сняли риски появления в стране ядерной бомбы.