Иран устанавливает личности участвовавших в атаках США и Израиля людей

В Иране пытаются выяснить, кто участвовал в американских и израильских атаках на страну, сообщили в МИД ИРИ. Исламская Республика также проводит работу с целью добиться выплаты компенсации за причиненный ущерб.

Иран устанавливает лиц, которые принимали участие в атаке Соединенных Штатов и Израиля на страну. Об этом сообщил 1 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи, общаясь по телефону с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

В заявлении, распространенном МИД ИРИ, сказано, что Аракчи в ходе беседы решительно осудил действия США и Израиля. Он также поведал, что Иран занимается в международных организациях вопросом выплаты компенсации.

Напомним, Израиль атаковал военные и ядерные объекты Исламской Республики в ночь с 12 на 13 июня. В еврейском государстве объяснили, что приняли решение об ударах в связи с тем, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия и угрожал мировой безопасности. В ночь с 21 на 22 июня атаку на Иран совершили уже США, а через несколько дней после этого стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.