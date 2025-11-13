Иран стремится договориться с США по ядерной программе – Трамп

Президент США подтвердил настрой Ирана на достижение договоренностей по атому. Он также отметил, что ядерный потенциал Исламской Республики изменился после атаки, произошедшей минувшим летом.

Иран настроен на достижение договоренностей с Соединенными Штатами по ядерной программе. Об этом сообщил 14 ноября президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что минувшим летом американские ВВС атаковали ядерные объекты, расположенные на территории Исламской Республики.

"Мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Это хотели сделать в течение 22 лет. Ни у одного президента не хватало решимости сделать это. Мы это сделали. И Иран совсем другой"

– глава Белого дома

Напомним, в феврале текущего года Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

В апреле и мае представители США и Ирана провели серию из пяти раундов переговоров, посвященных ядерному вопросу. Шестой раунд был запланирован на середину июня, однако из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном его пришлось отменить.