Иран согласился на второй раунд переговоров с США

По сообщениям СМИ, второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 22 апреля. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил отправку делегации на переговоры с США.

Второй раунд переговоров между Ираном и США может состояться в среду утром 22 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Накануне издание Axios сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил отправку делегации на переговоры с США, а само решение было принято вечером 20 апреля. В Вашингтоне ждали этого сигнала, а к возобновлению диалога Тегеран также подталкивали посредники из Пакистана, Египта и Турции.

По информации CNN график встреч пока не утвержден окончательно на фоне острой риторики между государствами. В Белом доме заявили, что не могут официально подтвердить точную дату, однако отметили, что делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который вылетел в Пакистан сегодня утром. Иранскую сторону будет представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник сообщает, что делегации Ирана и США прибудут одновременно во вторник в Исламабад для участия в переговорах.

Напомним 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов, хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось. Иранская сторона до этого откладывала решение об участии в переговорах из-за давления со стороны КСИР. Представители этой структуры требовали жесткой позиции и полного прекращения американской морской блокады до начала любых переговоров.