Иран разрывает контакты с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, допуск инспекторов организации теперь возможен только при одобрении Совбеза Ирана.

Парламент Ирана проголосовал за законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщают СМИ Исламской Республики.

"Это решение последовало за ударами США по нескольким иранским ядерным объектам в нарушение международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций"

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Согласно законопроекту, специалисты МАГАТЭ не смогут инспектировать ядерные объекты Исламской Республики.

Инспекторы агентства смогут посетить страну только при согласии с Высшим советом нацбезопасности Ирана. При этом должна быть обеспечена безопасность ядерных объектов.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентству необходимо возобновить деятельность в Иране для поиска запасов урана. По словам Гросси, специалистам организации известно о 400 кг обогащенного урана, однако точное местонахождение ядерных материалов не установлено.