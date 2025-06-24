Вестник Кавказа

Иран разрывает контакты с МАГАТЭ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, допуск инспекторов организации теперь возможен только при одобрении Совбеза Ирана.

Парламент Ирана проголосовал за  законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщают СМИ Исламской Республики. 

"Это решение последовало за ударами США по нескольким иранским ядерным объектам в нарушение международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций"

– Mehr 

Согласно законопроекту, специалисты МАГАТЭ не смогут инспектировать ядерные объекты Исламской Республики. 

Инспекторы агентства смогут посетить страну только при согласии с Высшим советом нацбезопасности Ирана. При этом должна быть обеспечена безопасность ядерных объектов.  

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентству необходимо возобновить деятельность в Иране для поиска запасов урана. По словам Гросси, специалистам организации известно о 400 кг обогащенного урана, однако точное местонахождение ядерных материалов не установлено.

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