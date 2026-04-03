Иран располагает ракетным арсеналом на годы войны – Боруджерди

В иранском парламенте заявили, что даже если военный конфликт затянется на годы, республике не будут испытывать дефицита ракет.

Недостатка ракет в Иране не ожидается, даже если война будет продолжаться несколько лет, такое заявление сделал член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Алаэддин Боруджерди, передает телеканал Al Mayadeen.

"Если война продлится месяцы или годы, Иран не столкнется с проблемами, связанными с его ракетным арсеналом и стратегическими возможностями"

– Боруджерди

Отметим, что по данным портала Axios, США, Иран и посредники обсуждают возможность заключения перемирия на 45 дней, которое может стать начало мира. При этом если к соглашению прийти не удастся, Соединенные Штаты уже разработали план дальнейших авиаударов по Ирану.

Вам может быть интересно

