Иран располагает ракетным арсеналом на годы войны – Боруджерди

Недостатка ракет в Иране не ожидается, даже если война будет продолжаться несколько лет, такое заявление сделал член комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента ИРИ Алаэддин Боруджерди, передает телеканал Al Mayadeen.

"Если война продлится месяцы или годы, Иран не столкнется с проблемами, связанными с его ракетным арсеналом и стратегическими возможностями"

– Боруджерди

Отметим, что по данным портала Axios, США, Иран и посредники обсуждают возможность заключения перемирия на 45 дней, которое может стать начало мира. При этом если к соглашению прийти не удастся, Соединенные Штаты уже разработали план дальнейших авиаударов по Ирану.