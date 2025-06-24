Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

В Иране утвердили законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее документ одобрил парламент страны.

Совет стражей Конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, сообщил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф.

Он отметил, что проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с Агентством, после рассмотрения Советом не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции.

Ранее законопроект был одобрен иранским парламентом. Там заявили, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ, поскольку ядерные объекты и ученые не обеспечены безопасностью.

В документе говорится, что представители Агентства смогут посещать Иран для проведения инспекций, но только с разрешения Высшего совета нацбезопасности ИРИ.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что Тегеран обязан сотрудничать, так как является членом ДНЯО.