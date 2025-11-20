Иран предложил поддержку предпринимателям из России в Гиляне

Власти иранского Гиляна приглашают российский бизнес к взаимному сотрудничеству.

Российских бизнесменов и инвесторов приглашают в иранскую провинцию Гилян, где им готовы оказать всестороннюю поддержку и содействие при вложениях в различные местные производственные отрасли. Об этом рассказал губернатор региона Хади Хакшенас.

В качестве примеров потенциальных для инвестирования отраслей иранский чиновник назвал птицеводство и производство чая. Развивая мысль, губернатор сообщил, что в случае заинтересованности в производстве популярного лахиджанского чая власти готовы предложить российским бизнесменам модель прямых закупок через организацию встреч с владельцами плантаций.

Это позволит не только заключать взаимовыгодные договоры аренды и продаж, но и самостоятельно контролировать сбор урожая для гарантии получения лучшего сырья.

Создав специальные льготные условия для российских предпринимателей, власти провинции провели встречи с представителями банков ВТБ и "Мир Бизнес Банк" в Иране, добавил губернатор.