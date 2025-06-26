Иран пообещал Европе дать ответ на возобновление санкций

Если "евротройка" решит использовать механизм snapback, подразумевающий возобновление санкций СБ ООН, то Тегеран даст пропорциональный ответ. Об этом заявили в МИД Ирана.

Иран даст пропорциональный ответ на инициативу "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) использовать механизм snapback и восстановить все санкции Совета Безопасности ООН против Тегерана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Европейские страны, которые постоянно пытаются использовать этот механизм в своих интересах, сами грубо нарушили свои обязательства по СВПД и не смогли выполнить их, поэтому у них нет никакой юридической или этической основы для активации этого механизма"

- Эсмаил Багаи

Напомним, что несмотря на приостановку переговоров с США, Иран продолжает вести консультации с "евротройкой" по своей ядерной программе.

Последняя встреча прошла в Женеве 20 июня на фоне атак Израиля по ядерным объектам Ирана. На ней стороны договорились о продолжении диалога.