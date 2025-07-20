Иран планирует построить 150 км дорог за год

В Иране в течение года планируется открытие 150 км новых дорог.
Власти Ирана нацелились на расширение сети автомобильных дорог. Тегеран намерен построить 150 км дорог в течение года, поведал глава компании по развитию транспортных коммуникаций Хушанг Базванд.
Отмечается, что власти страны также намерены реализовать проект строительства скоростных магистралей общей протяженностью около 360 км. Проект реализуется при участии частных инвестиций.
В строительство дорог направят свыше $2 млрд. Ожидается, что вложения инвесторов покроют больше половины суммы.
Одной из дорог проект станет магистраль Пардис-Хараз, строительство которой недавно запустили в Иране.