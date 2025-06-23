Тысячу солнечных станций соорудят в Иране

В Иране планируют построить тысячу солнечных электростанций. Данный проект является одной из моделей развития Минэнерго в сфере возобновляемой энергии.

Глава инженерно-технологического отдела иранской организации по возобновляемым источникам энергии Алиреза Парандомотлаг заявил о планах построить в Иране 1000 солнечных электростанций (СЭС).

Он отметил, что проект по возведению станцию мощностью 3 мегаватт – одна из моделей развития иранского Минэнерго в сфере возобновляемой энергии. Глава отдела добавил, что он осуществляется по всей стране.

"На данный момент 850 электростанций находятся на стадии строительства, для возведения остальных осуществляются необходимые мероприятия"

- Алиреза Парандомотлаг

Парандомотлаг добавил, что создание таких станций должно длиться по плану от 4 до 6 месяцев. Он выразил надежду, что проект завершится в конце марта 2026 года.