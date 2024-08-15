На Ставрополье построят вторую СЭС

Власти Ставрополья планируют уже в нынешнем 2025 году начать в крае строительство второй солнечной электростанции, встреча с инвесторами и подписание договора планируется на Северо-Кавказском энергетическом форуме.

Руководство Ставропольского края России берет курс на зеленую энергетику – в планах краевых энергетиков строительство уже второй по счету солнечной электростанции (СЭС), возведение которой начнется уже в нынешнем 2025 году, сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.

"Мы продолжаем тренд на развитие зеленой энергетики на территории региона. У нас планируется подписание соглашения на строительство еще одной солнечной электростанции, реализация этого проекта должна начаться к концу этого года либо в начале следующего"

- Иван Ковалев

Встреча с инвестором, на которой представители краевого Минэнерго намерены обсудить все нюансы будущей СЭС и ее проектное решение, запланирована на площадке пятого Северо-Кавказского энергетического форума, который стартует уже 26 июня, отметил министр, передает ТАСС.

Планируется, что в работе форума, который пройдет 26-28 июня на площадке "Минводыэкспо", примет участие более 400 делегатов из регионов России, а также гости из Беларуси, Китая и стран ближнего зарубежья, которые познакомятся с передовыми технологиями в области электроснабжения и энергоэффективности, а также экологии, рассказал директор Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев.