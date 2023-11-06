Иран отреагировал на визит Трампа на Ближний Восток

Армейское руководство Ирана на фоне визита Трампа на Ближний Восток посетило военные части на юге страны и отметило, что ВС Ирана "готовы к любому развитию событий".

Сегодня боевые части иранских ВС, дислоцированные на юге Ирана в Персидском заливе посетили глава Генштаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Мохаммад Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенантом Хосейном Салами.

Визит состоялся незадолго до прибытия в Саудовскую Аравию американского лидера Дональда Трампа. Глава Генштаба в ходе смотра войск отметил, что иранские военные готовы к любому развитию ситуации и дадут отпор.

"Если наши враги совершат ошибку или будут намереваться, планировать или предпринимать враждебные шаги против государственного строя и территориальной целостности Исламской Республики Иран, наши вооруженные силы смогут противостоять им. Они полностью к этому готовы"

– Багери

Он добавил, что враги понесут колоссальный ущерб в случае нападения. Армия Ирана полностью готова к любому развитию событий.

Президент США совершает с 13 по 16 мая визит в ближневосточный регион, это его первый госвизит после вступления в должность. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, в которых побывает в эти дни Трамп, находятся по другую сторону Персидского залива от Ирана.