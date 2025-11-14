Вестник Кавказа

Иран отказался от возобновления переговоров по ядерной программе с "евротройкой"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана приняли решение не проводить переговоров по ядерной проблематике со странами "евротройки", в сентября инициировавшими возобновление антииранских санкций СБ ООН.

Переговоров по ядерной программе Ирана со странами "евротройки" больше не будет, об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По инициативе "евротройки", в которую входят Великобритания, Франция и Германия, в сентябре были восстановлены санкции против Ирана – был задействован механизм snapback.

"Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой". После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву"

– Хатибзаде

Дипломат подчеркнул, что Тегеран продолжает отношения со странами Европы, но не по теме ядерной программы, передает ТАСС.

"Тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН"

– Хатибзаде

