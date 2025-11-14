Иран освободил ранее перехваченный кипрский танкер

Иран отпустил танкер "Талара", ранее захваченный в Ормузском проливе военно-морскими силами КСИР, пишут в СМИ.

Танкер "Талара", ранее перехваченный в Ормузском проливе, был освобожден Ираном, такое сообщение опубликовали представители компании кипрской Columbia Shipmanagement, которой принадлежит танкер.

Согласно сообщению, все члены экипажа, которые находились на судне, уже связались со своими семьями, танкер может выходить в рейсы в штатном режиме.

"Против судна, его экипажа, менеджеров и владельцев судна не выдвигалось никаких обвинений"

– Columbia Shipmanagement

Напомним, 14 ноября текущего года Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) перехватили танкер, следовавший в Сингапур, на территории Ормузского пролива с "несанкционированным грузом". Согласно информации иранской стороны, на судне находилось 30 тыс т нефтехимических продуктов.